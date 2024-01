Logitech POP e la scrivania ESPLODE: mouse wireless SilentTouch (wow)

Logitech POP è un mouse wireless che da abbinare al tuo computer o al tuo laptop è una certezza. Bello, stravagante e colorato, ti mette a disposizione quello di cui hai bisogno a portata di click. Per collegarlo ci metti mezzo secondo e poi non smetti mai di utilizzarlo.

Approfitta ora del ribasso su Amazon per acquistarlo con uno sconto che va dal 5% al 10% a seconda della colorazione. Collegati subito e approfittane, in lilla lo paghi soli 26,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech POP: il mouse che non delude mai

Logitech POP è uno delle new entry nel mondo del marchio ma da quando è approdato sul mercato, ha conquistato il cuore di tutti. Come mai? Perché oltre ad essere stravagante è funzionale, comodo e con tutto al posto giusto.

Come avrai intuito, puoi collegarlo a qualsiasi dispositivo sfruttando due possibilità: il micro ricevitore USB o il Bluetooth. Sta a te scegliere quale preferisci ma entrambi offrono soltanto il meglio con connessioni affidabili e senza latenza. Sappi che è anche multidispositivo.

Il design molto semplice ti offre la possibilità di usarlo sia con mano destra che con mano sinistra. Hai a disposizione i soliti tre tasti e qualcosa di speciale: quello destro, quello sinistro e la rotellina di scorrimento. Questa ultima, però, la usi sia in modalità classica che con scorrimento veloce per andare tra i tuoi files come una furia. Ma la caratteristica di cui non fare a meno è il tasto che trovi al di sotto di questa e che puoi personalizzare con la tua emoji preferita per spammarla ovunque con un dito.

Batteria che dura un’infinità di tempo e tecnologia SilentTouch per lavorare ovunque senza fare rumore.

Collegati al volo su Amazon per acquistare con un solo click il tuo Logitech POP a soli 26,99€.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.