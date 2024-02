Logitech Pebble soli 16€, occasione rara per il MIGLIOR mouse wireless

Se c’è un mouse che sa soddisfare ogni esigenza, quello è il Logitech Pebble. Anche io ne ho uno e non me ne separo mai perché è sottile, comodo da avere sempre dietro e soprattutto perfetto per stare ore e ore al computer senza farti mancare nulla. Disponibile in nero, diventa tuo a un prezzo irrisorio.

Proprio su Amazon è in promozione e si tratta di un’occasione rara perché lo sconto del 47% fa crollare il prezzo. Aggiungilo subito al carrello e acquistalo a soli 16€, non perdere un secondo.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono sia gratuite che rapide con Prime.

Logitech Pebble, il mouse wireless di cui non fare a meno

Lo usi come e quando vuoi abbinandolo ad ogni tipo di dispositivo. Lo puoi collegare ai tuoi prodotti sia con il Bluetooth che sfruttando il micro ricevitore USB che è nascosto e custodito sotto la scocca magnetica. Una volta che lo provi? Non te ne separi mai più visto e considerato che è ha tutto il necessario per un utilizzo quotidiano.

In termini di compatibilità, come abbiamo detto, non ha problemi. Sappi che è altresì silenzioso da sembrare finto ma invece fa tutto quello che gli chiedi.

Caratteristica vincente è il suo design lineare, privo di fronzoli e adatto sia a mano destra che sinistra. Altro vantaggio sono le dimensioni e lo spessore: nonostante queste siano minime non creano problemi con la postura della mano o ti affaticano, il che la dice lunga.

Non te ne separare mai dal momento che la batteria te lo consente. Con una semplice batteria hai fino a 24 mesi di utilizzo. Cos’altro aspetti?

Collegati al volo su Amazon dove acquisti il tuo Logitech Pebble a soli 16€, occasione più unica che rara.

Come già detto, le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.