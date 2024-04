Logitech Pebble Keys 2: stile, comfort e versatilità (-36%)

Esprimi la tua personalità con la straordinaria tastiera Pebble Keys 2 K380s di Logitech, ora in offerta esclusiva su Amazon con uno sconto imperdibile del 36%. Creatività, produttività e stile si fondono in questo dispositivo intelligente, progettato per soddisfare le esigenze dei moderni professionisti digitali. Approfitta subito di questa occasione e acquistala al prezzo speciale di soli 37,99 euro, anziché 58,99 euro.

Logitech Pebble Keys 2: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Dotata di un design sottile e colorato, questa tastiera Bluetooth è l’accessorio perfetto per aggiungere un tocco di eleganza al tuo setup. La sua costruzione in plastica riciclata non solo la rende ecologica, ma conferisce anche una sensazione di leggerezza e durabilità che la rendono ideale per essere trasportata ovunque tu vada.

Una delle caratteristiche più sorprendenti della Pebble Keys 2 K380s è la sua capacità di connettersi senza problemi a tre dispositivi wireless diversi. Grazie alla tecnologia Bluetooth e ai pulsanti Easy-Switch, passare da un computer a un tablet o a uno smartphone è un gioco da ragazzi, consentendoti di massimizzare la tua produttività senza interruzioni.

Ma la vera magia di questa tastiera risiede nella sua capacità di semplificare il tuo flusso di lavoro. I 10 tasti Fn di scelta rapida personalizzabili tramite l’app Logi Options+ ti offrono un accesso istantaneo a una serie di funzioni utili, rendendo ogni compito un gioco da ragazzi. Dalla ricerca rapida alla cattura dello schermo, dalla navigazione nei menu emoji alla regolazione del volume, tutto è a portata di dito, consentendoti di risparmiare preziosi secondi ogni giorno.

La tastiera Pebble Keys 2 K380s è progettata per offrirti un’esperienza di digitazione confortevole e silenziosa, grazie ai suoi tasti dalla forma arrotondata e al feedback tattile delicato. Con una durata della batteria eccezionale di 3 anni, un design ergonomico e una costruzione ecologica, questa tastiera è molto più di un semplice strumento di input: è un compagno di lavoro affidabile che ti permette di dare il meglio di te stesso, ovunque tu sia.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica di fare tua la tastiera Logitech Pebble Keys 2 K380s. Sfrutta subito lo sconto del 36% su Amazon e acquistala al prezzo ridicolo di soli 37,99 euro.