Logitech Pebble Keys 2 al MINIMO STORICO Amazon, da prendere SUBITO

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione incredibile per avere una delle migliori tastiera wireless compatte in circolazione a un prezzo sbalorditivo. Sto parlando della mitica Logitech Pebble Keys 2 che puoi mettere nel tuo carrello di Amazon a soli 28,99 euro, invece che 58,99 euro.

Dunque in questo momento puoi avvalerti di uno sconto del 51% che taglia il prezzo ti fa risparmiare la bellezza di 30 euro sul totale. Inoltre se sei un cliente Prime puoi averla subito e pagare in comode rate da 9,67 euro al mese per 3 mesi senza interessi. Se non sei inscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Logitech Pebble Keys a una cifra ridicola

Non ci sono dubbi, a un prezzo così basso è sicuramente l’affare del giorno. Questa tastiera wireless è super compatta e dunque la puoi portare ovunque. Perfetta da usare quando gli spazi sono pochi o per i dispositivi portatili. Infatti la potrai usare sui sistemi operativi Windows, macOS, iPadOS e ChromeOS senza problemi.

Ha una super batteria in grado di durare per 3 anni grazie allo spegnimento automatico che risparmia energia. La puoi collegare fino a tre dispositivi contemporaneamente e passare da uno all’altro in modo rapido. La connessione Bluetooth è perfettamente stabile e veloce. I tasti leggermente concavi e ben distanziati garantiscono una digitazione fluida e rapidissima.

Non perdere tempo perché a un prezzo del genere andrà via come il pane. Quindi fiondati su Amazon e acquista la tua Logitech Pebble Keys 2 a soli 28,99 euro, invece che 58,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e la riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.