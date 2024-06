Logitech MX Master: mouse wireless TOP a 17€ al mese SENZA INTERESSI

Hai deciso di cambiare il tuo vecchio mouse per averne uno senza fili ma di qualità superiore? Allora non devi assolutamente rinunciare a questa incredibile promozione. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello Logitech MX Master 3s a soli 78,87 euro, invece che 134,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica anche il coupon visibile in pagina.

Dunque oggi puoi beneficiare di un ribasso già applicato del 37% più un ulteriore piccolo sconto con il coupon, per un risparmio pazzesco di oltre 56 euro. Ma le promozioni non sono finite qui. Infatti se sei abbonato ai servizi Prime hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 17,03 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Logitech MX Master: il mouse delle meraviglie a molto meno

Siamo chiaramente di fronte a un mouse wireless di qualità superiore, dotato di diversi pulsanti programmabili e di uno scorrimento veloce. Logitech MX Master ha un design ergonomico che permette a braccio, polso e mano di rimanere in una posizione più naturale facendo quindi molta meno fatica. Lo potrai usare per tutto il tempo che vuoi.

Possiede un tracciamento preciso e rapido e può scorrere praticamente su qualsiasi superficie. Arriva fino a 8K DPI e gode di una rotella che scorre le pagine velocemente. Grazie al software dedicato, che puoi scaricare gratuitamente sul tuo computer, avrai la possibilità di riprogrammare i tuoi pulsanti per ottimizzare il lavoro.

È chiaro che a una cifra del genere l’offerta durerà poco. Quindi corri su Amazon e acquista il tuo Logitech MX Master 3s a soli 78,87 euro, invece che 134,99 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di applicare anche il coupon visibile in pagina. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.