Logitech MX Keys S è la più AMBITA, a questo prezzo è una tastiera WOW

Se vuoi una tastiera di qualità sulla tua scrivania investi. Non solo in un buon modello ma anche in un prodotto che ha un prezzo un po’ più elevato. Logitech MX Keys S è l’esempio lampante oltre che il modello più ambito al mondo: bello e di qualità ti mette sotto mano tutto ciò di cui hai bisogno senza limiti.

A vederla forse non rende l’idea ma una svolta che la scarti ti rendi conto che è superiore. Ha una struttura in alluminio che fa letteralmente gola. Approfitta al volo della promozione su Amazon che ti permette di farla diventare tua con appena 83,99€ grazie al ribasso del 33%.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech MX Keys S è la tastiera definitiva: tutti i suoi pregi

Bella in tutto e per tutto, Logitech MX Keys S non spicca soltanto per il suo design ma per la comodità che ti concede. A partire dal fatto che è compatibile con tutti i sistemi operativi, la puoi connettere ai tuoi prodotti via Bluetooth o sfruttando il micro ricevitore in confezione. Se tutto ciò non è sufficiente, ha tre tasti speciali dedicati allo switch: in questo modo la puoi collegare a tre prodotti in contemporanea e passare da uno all’altro con un semplice gesto.

Layout QWERTY italiano, profilo basso ma ergonomia elevata. Digiti in modo confortevole, silenzioso e senza dolori ai polsi. È integrata anche una retroilluminazione intelligente: se non hai le mani sulla tastiera, si affievolisce così non consuma batteria inutilmente. Naturalmente appena le avvicini torna a splendere e a farti vedere ciò che è più importante.

Tasti funzione, tastierino numerico e controllo della riproduzione per nessuna rinuncia.

Per quanto riguarda la batteria, sappi che è ricaricabile mediante un cavo USB C che ti viene dato in dotazione. La ricarica è veloce e ti regala 10 giorni di autonomia con retroilluminazione accesa, 5 mesi se disattivata.

Che altro dirti, collegati al volo su Amazon dove la Logitech MX Keys S ti aspetta in sconto del 33%, prezzo finale di soli 83,99€.

