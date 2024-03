Logitech MX Keys Mini: tastiera wireless SENZA RIVALI crolla al 42%

Oggi ho deciso di segnalarti questa offerta che ti permette di avere una delle migliori tastiere compatte in commercio a una cifra davvero molto vantaggiosa. Dunque vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Logitech MX Keys Mini a soli 74,95 euro, invece che 129 euro.

Con questo sconto del 42% il prezzo crolla notevolmente e ti permette di risparmiare ben 54 euro sul totale. Con questa tastiera compatibile con tutti i sistemi operativi potrai digitare con una velocità incredibile e senza fare fatica. Inoltre il suo design compatto la rende perfetta per i piccoli spazi o per portartela dietro quando viaggi.

Logitech MX Keys Mini: adesso è da prendere al volo

Sicuramente in questo momento ha un ottimo rapporto qualità prezzo, per cui non perdere tempo. Come ti dicevo uno degli aspetti più interessanti e la sua completa compatibilità con i sistemi operativi Windows, MacOS, Linux e Android. Inoltre la potrai collegare fino a tre dispositivi contemporaneamente e switchare da uno all’altro in modo rapido.

I tasti sono molto sensibili, ben distanziati tra loro, silenziosi e leggermente concavi per una digitazione più fluida. È dotata dell’illuminazione intelligente che si attiva quando avvicini le mani e si regola automaticamente in base alla luce della stanza. Con una ricarica completa la potrai usare per 10 giorni consecutivi.

Stai ancora leggendo? Non c’è davvero più tempo per farlo, a questa cifra andrà a ruba. Per cui fiondati su Amazon e acquista la tua Logitech MX Keys Mini a soli 74,95 euro, invece che 129 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.