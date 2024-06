Logitech MX Keys Mini: la tastiera compatta che NON HA RIVALI (-43%)

Se fai veloce oggi puoi mettere le mani su una delle migliori tastiere compatte in commercio a un prezzo favoloso. Dunque non perdere altro tempo, vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech MX Keys Mini a soli 73,99 euro, invece che 129 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori di scrittura ma solo uno sconto enorme del 43% che oggi ti permette di risparmiare un totale di 55 euro. È chiaro che a una cifra del genere diventa davvero un best buy assoluto. Con questa piccola tastiera wireless potrai digitare velocemente su qualsiasi dispositivo.

Logitech MX Keys Mini a prezzo sgretolato

La tastiera Logitech MX Keys Mini è progettata per chi vuole portarla con sé o per chi non vuole troppo ingombro. Nonostante sia molto piccola ha tasti ben distanziati e con un design ergonomico che si adatta ai polpastrelli. Gode della retroilluminazione dinamica e intelligente che si attiva quando avvicini le mani e si regola di intensità in base alla luce circostante.

La puoi collegare fino a 3 dispositivi contemporaneamente e cambiare da uno all’altro con un pulsante. È compatibile con PC, Mac, iPad, Chromebook e Android. Inoltre gode di una batteria che può durare fino a 10 giorni e si ricarica tramite il cavo USB in pochissimo tempo.

Oggi puoi fare un colpaccio incredibile ma devi essere veloce. Dunque vai immediatamente su Amazon e acquista la tua Logitech MX Keys Mini a soli 73,99 euro, invece che 129 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.