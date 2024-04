Logitech MX Keys Mini è la tastiera PREMIUM in versione ristretta (-45%)

Logitech MX Keys Mini, un nome e una garanzia. Impossibile non conoscere la versione ristretta della magnifica MX Keys che è, senza ombra di dubbio, una delle tastiere più ambite sul mercato. Se però hai poco spazio a disposizione o non ritieni di vitale importanza il tastierino numerico, la versione mini fa al caso tuo.

Logitech MX Keys Mini è la tastiera senza fili che meriti sulla scrivania

Bella e soprattutto di qualità. Ti accorgi di che pasta è fatta la Logitech MX Keys Mini appena la tocchi perché il feeling plasticoso non è neanche contemplato. Visto il prezzo, uno direbbe “scontato” ma purtroppo altri modelli ci hanno insegnato che non è così.

Pensando alle cose che ci importano, questo spettacolo è realizzato in metallo ed il peso che raggiunge è ideale per avere un prodotto che puoi spostare e portare dove vuoi ma allo stesso tempo tenere saldo sulla scrivania per non doverlo risistemare durante l’uso.

Con retroilluminazione intelligente, i tasti si illuminano quando avvicini le mani e si spengono quando le allontani. Inoltre la potenza si setta in automatico in base all’ambiente. Il layout è QWERTY italiano, non mancano all’appello i comandi veloci e i tasti di switch perché sì, la tastiera è anche multidispositivo.

Per connetterla ai tuoi sistemi e dispositivi usa il Bluetooth e non farti problemi visto che è compatibile con Windows, macOS, Linux, Chrome OS ma anche iPadOS, iOS e Android.

Completamente ricaricabile, non posso lasciarti se non dicendoti che la batteria dura fino a 10 giorni.

