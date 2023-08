Logitech MK470 è il KIT mouse + tastiera wireless OTTIMO per scrivania

Se vuoi dire addio ai cavi una volta e per tutte devi prendere mouse e tastiera wireless. Quali? Non ti preoccupare che ho la soluziona giusta per te, anzi, te la propone un brand su cui avere zero ripensamenti. Sto parlando proprio del kit Logitech MK470 che ti offre tutte e due le periferiche in una volta sola.

Super conveniente di suo, con la promozione andata online su Amazon hai praticamente un affare sotto le mani. Approfitta del 24% di sconto e porta a casa questo kit a soli 46,90€. Aggiungilo al carrello prima che l’offerta termini.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech MK470: il kit mouse e tastiera che non te ne fa mancare una

Logitech MK470 è un kit geniale che non ti fa scendere a compromessi. Disponibile in colorazione rosa, sulla tua scrivania ti offre un tocco di colore senza però stonare visto la tonalità pastello. Come ti accennavo, questo set include sia una tastiera che un mouse.

Parlando prima del secondo, ti faccio sapere che altro non è che il Logitech Pebble, forse uno dei mouse più famosi al mondo. Sottile ma ergonomico, si collega al tuo dispositivo sia mediante Bluetooth che micro ricevitore USB ed è super silenzioso.

La tastiera, invece, è completa in tutto e per tutto. Layout QWERTY italiano, tasti funzione, tastierino numerico e tanto altro ancora. Si collega mediante micro ricevitore USB (puoi usare quello in confezione per entrambi i prodotti) e funziona fin dal primo momento senza necessità di installazioni.

Per quanto riguarda le autonomia, non ti preoccupare perché per entrambi i dispositivi si parla di anni di utilizzo.

Non perdere la tua occasione, collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare il tuo kit Logitech MK470 a soli 46,90€ con lo sconto del 24%.

