Logitech K400 Plus: tastiera wireless con mouse touch integrato a soli 41€

Stai pensando di acquistare una tastiera e un mouse wireless per usarli su più dispositivi? E se ti dicessi con un unico device avrai tutto ciò che ti occorre? Non sto scherzando, se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Logitech K400 Plus a soli 41,70 euro, invece che 58,99 euro.

Forse potresti non visualizzarlo da mobile ma considera che sul prezzo originale c’è uno sconto del 29% e quindi il risparmio adesso è notevole. Si tratta però di un’offerta a tempo e dunque quando le richieste saliranno al 100% non sarà più possibile averla a questa cifra.

Logitech K400 Plus: tastiera e mouse in un unico dispositivo

Sicuramente una delle caratteristiche più interessanti della tastiera wireless Logitech K400 Plus è il suo mouse touch integrato con il quale puoi muoverti su qualsiasi device. La potrai infatti collegare a un computer ma anche a una smart TV spostandoti in modo pratico con il touch pad integrato che possiede anche due pulsanti per le varie opzioni.

Ha tasti sensibili e ben distanziati con un layout è compatto senza tastierino numerico che ti permette di digitare velocemente. Inoltre è leggerissima e pratica, potrai portarla ovunque tu voglia senza problemi. La puoi connettere velocemente grazie al ricevitore che troverai in confezione e con il software Logitech Options puoi anche modificare le varie impostazioni. Ha un raggio d’azione fino a 10 m con la connettività wireless e una super batteria che dura tantissimo.

Si tratta di un’occasione più unica che rara e per non rischiare di perderla devi fare in fretta. Quindi vola su Amazon e acquista la tua Logitech K400 Plus a soli 41,70 euro, invece che 58,99 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime la riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.