Logitech K380 FUORI TUTTO: sconto del 41% per averla al minimo

Perché fare a meno di una tastiera quando puoi mettere sulla tua scrivania la magnifica Logitech K380? Questo prodotto è uno dei più quotati in assoluto perché ti permette di avere a portata di mano tutto quello di cui hai bisogno e anche di più.

Con un interessantissimo ribasso del 41% andato online su Amazon, oggi hai l’occasione di portarla casa a soli 35€. Fossi in te non me la farei scappare, mi collegherei subito sulla pagina e l’aggiungere al carrello immediatamente.

Come sempre, le spedizioni sono sia gratuite che veloci se possiedi un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Logitech K380: la tastiera che mette d’accordo tutti quanti

Piccola, dal design inconfondibile e con tecnologie al suo interno di cui non fare a meno. Logitech K380 è la tastiera senza fili che poi collegare a qualunque dispositivo e che puoi portare sempre con te per non farne mai a meno. Disponibile in colorazione sabbia non solo è bella, ma è anche comodissima.

Ti basta attivare il Bluetooth sul tuo dispositivo per poterla collegare con un solo clic. Tuttavia non ti limitare a un solo device visto che è multi dispositivo e quindi puoi connetterla a tre prodotti differenti e passare da uno all’altro con un solo tap sugli appositi pulsanti di switch. A tal proposito ti faccio sapere che è compatibile con qualsiasi sistema operativo quindi non hai importanza se hai un prodotto Windows, Mac, Chrome Os, Android e così via.

I tasti sono disposti mediante layout QWERTY italiano quindi non hai problemi di fluidità, l’unica eccezione è rappresentata dal design tondo dei pulsanti ma credimi, dopo un paio di utilizzi non ci fa neanche più caso.

Con batteria che dura due anni, clic silenziosi e tasti funzione con cui gestire i contenuti multimediali in un solo secondo, questa tastiera è un vero e proprio gioiello.

Non perdertela per nessuna ragione al mondo ora che è in sconto su Amazon. Collegati sulla pagina per risparmiare il 41% e completare il tuo affare a soli 35€. Logitech K380 ti stupirà.

Le spedizioni sono gratuite e rapide su tutto il territorio italiano con un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.