Logitech G335: le cuffie best seller di Logitech al loro minimo storico

Se c’è un accessorio che non deve mai mancare nell’arsenale di un vero videogiocatore, è un buon paio di cuffie. Per questo oggi ti riportiamo l’offerta su una delle migliori sul mercato: le Logitech G335, un modello entry level dal rapporto qualità/prezzo irraggiungibile.

Cuffie Logitech G335: caratteristiche tecniche

Si tratta di uno dei modelli più apprezzati dell’azienda svizzera, nella sua ultima revisione che porta con sé numerose novità. Prima tra tutte la nuovissima fascia per la testa, adesso reversibile e sostituibile. Questa consente di essere regolata per adattarsi al meglio ad ogni singolo giocatore, ed è completamente staccabile per la massima pulizia. Anche il design è stato completamente rivisto, con una notevole riduzione del peso che garantisce un confort maggiore anche dopo lunghe sessioni di utilizzo. Ottimo il nuovo microfono flip-to-mute che consente di attivare la modalità muto semplicemente sollevandolo. Rivisti anche i padiglioni, adesso con una texture a nido d’ape più traspirante, ma imbottiti con l’inconfondibile memory foam di Logitech. Molto comoda la rotella posta dietro il padiglione che consente di gestire il volume di gioco senza interrompere l’azione. Dal punto di vista strutturale, un headset che ha ben poco da invidiare ai modelli di fascia più alta.

A fare la differenza però, come è giusto che sia, ci pensa l’audio di altissimo livello. Le cuffie, infatti, ospitano due grandi driver da 40mm in grado di garantire degli ottimi bassi, senza intaccare le frequenze medie e alte. Il livello di dettaglio, invece, garantisce un suono preciso per un vantaggio assoluto sugli avversari. La compatibilità si estende praticamente a qualsiasi piattaforma, grazie ad un connettore jack da 3,5mm che permette di utilizzare su PC, Nintendo Switch, dispositivi mobili e su tutte le console di vecchia e nuova generazione incluse Xbox Series XS e Play Station 5. In breve, un paio di cuffie perfetto per chi desidera portare la propria esperienza sonora ad un livello successivo, contenendo la spesa, ma senza rinunciare alla qualità.

Grazie ad uno sconto del 35%, le Logitech G335 sono acquistabili su Amazon nella loro variante nera a soli 39,99 euro per un risparmio di oltre 20 euro sul prezzo di listino.