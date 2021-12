Logitech G Pro X Superlight: il mouse dei professionisti in super sconto

Quello che ti suggeriamo in questo articolo è il re indiscusso dei mouse gaming wireless. Stiamo parlando del nuovo Logitech G Pro X Superlight, un mouse pensato per i professionisti degli eSport, senza fili e dal design estremamente leggero, evoluzione del già noto G Pro Wireless che oggi Amazon propone a soli 90 euro.

Mouse gaming wireless Logitech G Pro X Superlight: caratteristiche tecniche

Il G Pro X Superlight è un mouse pensato esclusivamente per le prestazioni, sia da parte della periferica che del giocatore. Il design, infatti, è estremamente minimale e semplice con i soli due tasti destro e sinistro, a cui si aggiungono due tasti laterali e la rotellina. Manca l’illuminazione RGB, è presente solo per un piccolo LED posto sotto la rotella che funge da indicatore per la batteria. Questo ha consentito di ridurre ulteriormente il peso, che si ferma a soli 63 grammi, ben 17 grammi in meno rispetto al G Pro standard. È evidente, quindi, che si tratta di un mouse che trascura quasi del tutto l’apparenza puntando su prestazioni estreme. Considerando una batteria in grado di fornire ben 70 ore di gioco, il peso è davvero incredibile per una velocità e reattività senza paragoni.

Ad equipaggiare il mouse ci pensa un sensore Hero 25K. Parliamo dell’ultima revisione del noto sensore personalizzato da Logitech che offre una risoluzione massima di ben 26.500 DPI. Ad affiancarlo ci sono, naturalmente, gli switch meccanici per i tasti che garantiscono ben 50 milioni di pressioni oltre che una precisione impareggiabile. Anche i piedini sono stati rinnovati, adesso con una superficie decisamente più ampia così da fornire un movimento senza attrito e decisamente più fluido. Questi sono realizzati in PTFE senza additivi, garantendo una durabilità di ben 250Km. Ovviamente non manca neanche la compatibilità con Powerplay, il sistema di ricarica wireless che con l’apposito tappetino, consente di ricaricare il mouse durante le fasi di gioco. In conclusione, il mouse definitivo per i giocatori professionisti e competitivi che desiderano eccellere in ogni partita e non accettano compromessi.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 35%, il Logitech G Pro X Superlight è disponibile su Amazon a soli 89,99 euro per un risparmio di ben 57 euro sul prezzo di listino.