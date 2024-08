Logitech G PRO TKL: la MITICA tastiera da gaming al 42% in MENO su Amazon

Sei un appassionato di videogiochi? Hai da poco acquistato un monitor di qualità, delle cuffie spettacolari e un mouse velocissimo? Allora adesso ti manca solo una splendida tastiera da gaming. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello l’epica Logitech G PRO TKL a soli 83,99 euro, anziché 145 euro.

Non serve sgranare gli occhi, ti assicuro che non stai sognando. Sei di fronte uno sconto del 42% sul prezzo originale che ti permette di risparmiare la bellezza di 61 euro sul totale. Ma l’offerta non è finita qui. Infatti se preferisci hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 16,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Logitech G PRO TKL: il meglio a un ottimo prezzo

Con la tastiera da gaming Logitech G PRO TKL potrai vivere i tuoi giochi al meglio e anche le partite competitive non saranno più un problema. Grazie al suo design compatto occupa pochissimo spazio e possiede tutti i tasti che ti servono per giocare, senza il tastierino numerico.

Gode di testi illuminati con colori RGB che potrai personalizzare e programmare con schemi di illuminazione statica nella memoria integrata. Il cavo USB removibile ti permette di connetterla velocemente a qualsiasi computer senza fare installazioni complicate. I tasti sono meccanici, sensibili e ben distanziati. Inoltre ha dei piedini in gomma antiscivolo per regolare l’angolazione come desideri.

Si tratta davvero di una promozione pazzesca da non farsi scappare. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua Logitech G PRO TKL a soli 83,99 euro, anziché 145 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.