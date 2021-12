Logitech G Pro: il mouse per eSport al minimo storico

Se sei un giocatore professionista o competitivo, il mouse è senza dubbio uno degli strumenti fondamentali per le tue sessioni. Per questo oggi ti riportiamo l’offerta su uno dei migliori, se non il migliore, mouse cablato attualmente disponibile sul mercato: il Logitech G Pro che su Amazon scende al suo minimo storico per soli 40 euro.

Mouse gaming Logitech G Pro: caratteristiche tecniche

Dal punto di vista delle prestazioni, il mouse offre il top assoluto grazie alla collaborazione degli atleti di eSport che hanno partecipato allo sviluppo. Il design è simmetrico e confortevole con un peso che si ferma a soli 85 grammi. Naturalmente per il sensore Logitech ha utilizzato il suo top di gamma, l’Hero 25K da 26.500 DPI di risoluzione. I pattini, invece, sono realizzati completamente in PTFE garantendo movimenti fluidi, rapidi e, soprattutto, precisi senza attrito. Per i clic destro e sinistro sono stati utilizzati degli interruttori meccanici capaci di resistere a 50 milioni di pressioni. In ultimo, anche per il cavo è stata adottata una soluzione ultraleggera che elimina qualsiasi impedimento nella gestione del mouse. In sostanza, il mouse è pensato per la reattività e la precisione per garantire sempre le migliori performance in ogni singola partita.

La dotazione include 6 pulsanti completamente personalizzabili, di cui due laterali utili anche per la navigazione. Non manca, ovviamente, l’illuminazione RGB anch’essa personalizzabile attraverso il software Logitech G HUB. Da qui sarà possibile gestire la risoluzione del sensore, impostando 5 livelli predefiniti da poter cambiare al volo grazie al tasto dedicato sotto la rotella. Non manca la possibilità di memorizzare i profili direttamente sulla memoria integrata, così da poterli utilizzare anche da computer su cui G HUB non è installato. In breve, un mouse completo e versatile che punta tutto sulle prestazioni, dal design piuttosto semplice, ma estremamente funzionale.

Grazie ad uno sconto del 51%, il mouse può essere acquistato su Amazon a soli 39,99 euro per un risparmio di ben 42 euro sul prezzo di listino.