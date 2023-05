Logitech G Cloud: arriva una nuova console e puoi prenotarla su Amazon

Si chiama G Cloud ed è la nuova console portatile di Logitech G, l’etichetta della compagnia dedicata al mercato delle tecnologie di gioco, che sarà disponibile anche in Italia a partire dal 22 maggio 2023.

Per festeggiare il lancio, Logitech G ha annunciato che offrirà un bundle speciale che include fino a 6 mesi di Xbox Game Pass Ultimate, 1 mese di NVIDIA GeForce NOW Priority e 1 mese di Shadow PC. Il bundle sarà disponibile in paesi selezionati per un mese e darà subito accesso ad un vasto catalogo di giochi in cloud.

Logitech G Cloud: un nuovo modo di vivere i videogiochi dove e quando vuoi

Raccogliendo i feedback degli utenti, Logitech G ha lavorato per ultimare al meglio la sua console portatile apportando miglioramenti che includono la mappatura virtuale dei pulsanti, la possibilità di personalizzare la sensibilità e la corsa degli stick analogici, il supporto alla tecnologia Shadow Cloud Computing e la personalizzazione di joystick e grilletti.

Logitech G Cloud è sviluppata in collaborazione con Tencent Games e permette di giocare ovunque grazie alla connessione WiFi. Viene garantito il supporto al Remote Play che permetterà di streammare i giochi dalla propria console o dal PC con le app Xbox, Steam Link e altre applicazioni di streaming locale.

Il gioco verrà esaltato da un display touchscreen da 7 pollici Full HD con refresh rate a 60Hz e aspect ratio 16:9. Importanti le promesse sulla batteria con un’autonomia di oltre 12 ore e un peso complessivo di appena 463 grammi per favorire sessioni di gioco prolungate.

Grazie al cloud sarà possibile accedere a titoli famosissimi come Fornite, League of Legends, Minecraft Legends, Forza Horizon 5, Halo Infinite e molti altri ancora tramite Xbox Game Pass Ultimate.

Logitech G Cloud è già disponibile per il preordine: puoi prenotarla adesso su Amazon e riceverla al D1 previsto per il 22 maggio 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.