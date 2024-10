L'offerta Kena da 4,99€ con 100GB sta per scadere: ultime attivazioni

L’operatore virtuale Kena, nel mese di ottobre, ha lanciato nuovamente una delle sue offerte più convincenti, vale a dire Kena 4,99 Flash 100, disponibile in alcuni negozi aderenti.

L’offerta, proposta ad un costo mensile di soli 4,99 euro, è attivabile esclusivamente per i nuovi clienti che richiedono la portabilità del numero da determinati operatori, tra cui Iliad, Poste Mobile, Coop Voce e Fastweb.

Come attivare l’offerta Kena 4,99 Flash 100

Questa volta, la promozione di Kena non è aperta a tutti come in precedenza, quando poteva essere attivata anche da utenti che provenivano da altre compagnie. In passato, la stessa offerta è stata proposta anche in versione online, tramite la pagina web dedicata dell’operatore o con specifiche campagne winback, destinate a riconquistare gli ex clienti. Tuttavia, l’attuale versione sembra essere riservata ai negozi fisici aderenti.

Con l’offerta Kena 4,99 Flash 100, gli utenti possono usufruire ogni mese di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, 200 sms verso numeri nazionali e ben 100 Giga di traffico dati in 4G, il tutto a soli 4,99 euro al mese. Il pagamento avviene tramite addebito su credito residuo, così da assicurare la massima versatilità.

Per quanto riguarda i costi iniziali, è necessaria una ricarica di 5 euro che copre il primo mese di offerta, lasciando 0,01 euro come credito residuo. Non ci sono costi di attivazione, per cui l’unica spesa iniziale è esattamente quella della prima ricarica. Un dettaglio importante da tenere a mente è che, in caso di credito insufficiente, l’offerta verrebbe sospesa: rimarrebbe possibile continuare ad utilizzare il servizio tenendo conto delle tariffe del Piano Base Kena, fino all’esaurimento del credito.

Vi ricordiamo che questa offerta è disponibile solo fino ad oggi, martedì 15 ottobre, salvo eventuali proroghe o cambiamenti dell’ultimo minuto. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale di Kena.