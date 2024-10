Vodafone sfida Tim e Wind Tre: ecco la nuova offerta con prezzo bloccato

Vodafone ha lanciato una nuova promozione dedicata a specifici clienti che scelgono di passare all’operatore seguendo la procedura di attivazione online.

Stiamo parlando dell’offerta Vodafone Silver 5G Space, che include minuti ed sms illimitati, oltre ad un generoso pacchetto dati mensile fino a 150 GB in 5G (con una base di partenza pari a 100 GB).

Inoltre, è previsto un prezzo bloccato per 24 mesi, a condizione che si opti per il pagamento tramite Smart Pay. Questa tariffa si inserisce nel segmento delle “operator attack”, strategie mirate a sottrarre utenti ad altri operatori offrendo condizioni particolarmente vantaggiose.

Offerta Vodafone Silver 5G Space: chi può attivarla

Vodafone ha reso disponibile l’offerta Silver 5G Space per i clienti che provengono da operatori come Tim, Wind Tre, Kena e Very Mobile. Il costo mensile è pari ad 11,99 euro e, di base, la configurazione include minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, sms illimitati e 100 GB di traffico dati. Scegliendo di addebitare il costo tramite Smart Pay (quindi su carta di credito, conto corrente o carta prepagata), il traffico dati sale a 150 GB, senza alcun aumento del canone.

Come detto, un altro aspetto rilevante di questa offerta Vodafone è il prezzo bloccato per due anni: un impegno di cui l’operatore sceglie di farsi carico per agevolare gli utenti che attivano il pagamento con Smart Pay. Per quanto riguarda i costi iniziali da sostenere, l’attivazione prevede una spesa di 1,01 euro, mentre la Sim è gratuita.

L’offerta Vodafone Silver 5G Space è disponibile online fino a nuova comunicazione e richiede la portabilità del numero da uno degli operatori indicati. In parallelo, la compagnia offre un’alternativa con una configurazione simile, vale a dire l’offerta Vodafone Silver 5G Fire, dedicata a chi proviene da operatori virtuali come Iliad, Fastweb o Poste Mobile, con un prezzo mensile più basso a partire da 6,99 euro.

Per maggiori informazioni sulle attuali offerte Vodafone, visita il sito ufficiale.