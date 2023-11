Lo sconto del Black Friday di NordVPN è FORTISSIMO (-65%)

Anche NordVPN apre le danze in occasione del Black Friday lanciando uno sconto fino al 65% sui piani di due anni, con prezzi a partire da 3,79€ al mese invece di 8,29€. Da tempo gli addetti ai lavori la considerano come la VPN leader del settore, in grado di offrire una massima sicurezza online e una velocità di connessione di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza. L’offerta del Black Friday di NordVPN è disponibile su questa pagina.

Ricevi 3 mesi extra in regalo con l’offerta del Black Friday di NordVPN

La promozione del Black Friday di NordVPN offre anche 3 mesi di servizio aggiuntivi gratis se si attiva uno dei piani di due anni in offerta in questi giorni. Il prezzo più basso, pari a 3,79€ al mese, è garantito per il piano Standard, che offre una VPN sicura e ad alta velocità, uno strumento anti-malware (molto utile se si scaricano app e file da Internet), nonché uno strumento di blocco per tracker e pubblicità online.

Nei primi due anni la spesa è pari a 102,33€ invece di 223,83€, per un risparmio complessivo superiore ai 120 euro in 24 mesi. Se si è alla ricerca di uno strumento all-in-one per la propria sicurezza digitale, è possibile sottoscrivere il piano di 2 anni Completo a 5,79€ al mese, grazie allo sconto massimo del 65%. Incluso nel piano un robusto password manager multipiattaforma, il monitoraggio continuo per eventuali fughe di dati, uno spazio di archiviazione cloud fino a 1 TB e la crittografia dei file di nuova generazione.

Il piano di 2 anni di NordVPN è in offerta a 3,79€ al mese su questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.