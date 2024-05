L'iRobot Roomba Combo è in offerta su Amazon: risparmi 85€

L’iRobot Roomba Combo è un dispositivo avanzato che combina le funzionalità di aspirazione e lavaggio in un unico robot, rendendolo un’opzione pratica per la pulizia quotidiana dei pavimenti. Oggi è in offerta su Amazon a 229€, con un risparmio significativo sul suo normale prezzo di listino di oltre 314€ (27%).

Il robot passa automaticamente dalla modalità aspirazione a quella di lavaggio, evitando così le aree problematiche durante il lavaggio – grazie a un sistema di mappatura intelligente e ai sensori dedicati​.

Il Roomba Combo offre diverse impostazioni di lavaggio che permettono di adattare l’uso dell’acqua alle necessità specifiche dei diversi tipi di pavimento. Potrai scegliere tra i livelli Eco, Standard e Ultra, a seconda della quantità di acqua che desideri utilizzare.

Il Roomba Combo utilizza un approccio di navigazione basato su telecamere, che gli consente di evitare ostacoli come cavi o giocattoli sparsi per terra. Dispone di un’applicazione per smartphone dedicata, che consente di controllare e personalizzare le operazioni di pulizia con una facilità straordinaria. Ovviamente il robot è compatibile anche con i principali assistenti vocali, tra cui Alexa e Google Assistant.

Il Roomba Combo è un robot due in uno formidabile, progettato perO aiutarti a tenere la tua casa pulita con il minimo sforzo. A questo prezzo è in assoluto una delle opzioni più competitive sul mercato: non farti scappare questa offerta a tempo limitato e acquistalo subito risparmiando!