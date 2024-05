Robot aspirapolvere per animali al MINIMO STORICO: dì addio ai peli in giro per casa!

Se hai un amico a quattro zampe e vorresti un aiuto per far fronte a tutti i suoi peli in giro per casa, quest’offerta è davvero l’ideale. Il robot aspirapolvere Roborock S8, pensato proprio per chi ha animali domestici, è proposto su Amazon al prezzo più basso mai visto: 419,00€, anziché i classici 479,00€!

Tutte le caratteristiche del robot aspirapolvere

Con una potenza di aspirazione di ben 6000 Pa (la più alta mai vista in un robot aspirapolvere Roborock) questo modello monta la doppia spazzola principale in gomma DuoRoller. Questa innovazione assicura una pulizia profonda e impeccabile, rimuovendo anche le particelle più piccole e prevenendo i fastidiosi grovigli di capelli. Inoltre, il sistema di pulizia VibraRise permtet a questo aspirapolvere di lavare i pavimenti con una frequenza di fino a 3000 vibrazioni al minuto, sollevando il mocio per evitare aloni e macchie, lasciando così i pavimenti perfettamente puliti.

Grazie al rilevamento ostacoli a luce strutturata 3D, questo aspirapolvere robot riconosce con precisione gli ostacoli e li evita, girovagando nella tua casa in modo più preciso che mai. Il suo sistema di navigazione di precisione crea mappe dettagliate degli ambienti, permettendo una pulizia ottimizzata e personalizzata in ogni angolo della tua abitazione.

Il Roborock S8 offre anche routine di pulizia personalizzate, consentendoti di impostare programmi specifici per ogni area della tua casa in base alle tue esigenze.

E, ovviamente, torna automaticamente alla stazione di ricarica quando la pulizia è completata o quando la batteria è scarica, senza che tu debba ricercarlo in giro per la casa!

Rendi la tue pulizie domestiche più semplici che mai grazie al robot aspirapolvere Roborock S8 al prezzo di soli 419,00€, al posto degli originari 479,00€ di listino.