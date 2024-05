Robot 2-in-1 Honiture in offerta ad un PREZZO SBALORDITIVO

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Honiture G20 Pro è un’ottima scelta per chi desidera un dispositivo efficiente e versatile per la pulizia domestica. Attualmente in offerta su Amazon a 161,99€, con uno sconto del 26% rispetto al prezzo originale di 219,00€, offre numerose funzionalità avanzate.

La potenza di aspirazione è di ben 4500 Pa: è capace di rimuovere efficacemente anche le particelle di polvere più piccole. È dotato di una batteria ad alta capacità da 3200 mAh, che garantisce un’autonomia fino a 180 minuti, sufficiente per pulire un’area di 200 m² con una sola carica. Al termine della pulizia o quando la batteria si sta esaurendo, il robot ritorna automaticamente alla stazione di ricarica.

Il G20 Pro combina le funzioni di spazzare, aspirare e lavare. Grazie al disco di raccolta della polvere e al serbatoio dell’acqua installabili contemporaneamente, non è necessario sostituire componenti durante il ciclo di pulizia. Questo aumenta notevolmente l’efficienza, permettendo di scegliere tra diverse modalità di pulizia: spazzare soltanto, passare il mocio, o entrambe le operazioni simultaneamente.

L’esclusivo sistema di navigazione intelligente segue un percorso a Z, evitando pulizie ripetute e migliorando, promette il produttore, l’efficienza del 50%. I 23 sensori integrati riconoscono scale e ostacoli, prevenendo cadute e collisioni. Per una pulizia ottimale dei tappeti, è consigliato rimuovere il supporto del mop.

Il robot può essere controllato da remoto tramite l’app dedicata, permettendo di programmare orari e modalità di pulizia anche quando si è fuori casa. Supporta inoltre il controllo tramite Alexa e un pratico telecomando.

Il design compatto, con un’altezza di soli 7,6 cm, consente al G20 Pro di infilarsi sotto mobili bassi come letti e divani, garantendo una pulizia completa senza lasciare angoli trascurati. Il contenitore della polvere ha una capacità di 450 ml e il sistema di filtraggio HEPA triplo impedisce il rilascio di particelle di polvere nell’aria.

Insomma, tutte ottime caratteristiche per un robot 2-in-1 che oggi può essere tuo ad un prezzo incredibilmente competitivo. Non perdere assolutamente questa offerta a tempo limitato!