L'iPhone 5s va ufficialmente in pensione: per Apple è ormai "obsoleto"

Un iPhone non è obsoleto finché non è Apple a definirlo tale; in linea di massima, qualsiasi prodotto l’azienda abbia smesso di distribuire sette anni fa (o più) è considerato obsoleto (eccezion fatta per le batterie dei laptop Mac, che possono essere sostituite fino a 10 anni dopo). L’ultimo modello a subire questo inevitabile destino è l’iPhone 5s, che Apple ha ora ufficialmente etichettato – appunto – come obsoleto.

iPhone 5s ha fatto la storia

Certo non è un dispositivo di primo pelo: è stato infatti rilasciato per la prima volta ben undici anni fa, il 20 settembre 2013. Nonostante la sua ora veneranda età, al tempo aveva portato importanti cambiamenti. L’iPhone 5s era infatti alimentato da chip A7 da 28 nm, il primo SoC di Apple a utilizzare un’architettura a 64 bit.

È stato, inoltre, il primo modello di iPhone a montare lo scanner di impronte digitali Touch ID integrato nel pulsante Home. Il display era LCD da 4 pollici, mentre il sistema operativo preinstallato, invece, era iOS 7. L’iPhone 5s ha anche introdotto i colori Space Grey e Gold, tuttora utilizzati anche per i più recenti dispositivi Apple.

Insomma, si può dire che l’iPhone 5s abbia fatto, a modo suo, la storia. Ma ora è giunto il momento di mandarlo in pensione definitivamente: una volta che un dispositivo viene etichettato come obsoleto, tutti i servizi hardware vengono ufficialmente interrotti e ai fornitori di servizi e Apple Store non sarà più consentito ordinare parti per una eventuale riparazione.

L’elenco completo dei modelli iPhone al momento obsoleti include:

iPhone

iPhone 3G (Cina continentale) 8 GB

iPhone 3G da 8 GB, 16 GB

iPhone 3GS (Cina continentale) 16 GB, 32 GB

iPhone 3GS (8GB)

iPhone 3GS 16 GB, 32 GB

iPhone 4CDMA

iPhone 4CDMA (8GB)

iPhone4 16 GB, 32 GB

iPhone 4 GSM (8 GB), nero

iPhone4s

iPhone 4S (8GB)

iPhone 5C

iPhone5s

iPhone6 ​​Plus

Ci sono anche due nuovi dispositivi “vintage”

Oltre agli iPhone obsoleti, ci sono anche i prodotti “vintage” che Apple ha smesso di distribuire tra i 5 e i 7 anni fa. Possono essere ancora riparati dagli Apple Store e dai fornitori autorizzati, purché siano disponibili le parti necessarie.

All’elenco dei dispositivi vintage, l’azienda ha recentemente aggiunto l’iPod touch di sesta generazione e l’iMac da 21,5 pollici con display Retina 4K, entrambi rilasciati a fine 2015. L’intera linea di iPod touch è stata – di fatto – interrotta nel 2022.