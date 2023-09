Life manager digitale? Attiva NordPass OGGI al 40% di SCONTO

Attiva NordPass al 40% di sconto grazie a questo link! Il tuo life manager digitale ti sta aspettando. Ma quali sono i suoi vantaggi? Primo, generare password robuste e inviolabili. Secondo, condividere password con colleghi in modo sicuro. Terzo, scoprire se i tuoi dati sono stati violati. Tutto questo e molto altro ancora in un’unica soluzione sotto forma di app multidispositivo universale per tutti i sistemi operativi.

Inoltre, scegliendo questa soluzione ottieni una sicurezza semplificata grazie alle passkey. Si tratta di un nuovo standard di autenticazione senza password molto più sicuro e comodo da utilizzare. Dimentica la memorizzazione di password e la paura di scegliere password vulnerabili. Le passkey ti fanno entrare in un mondo nuovo, più sicuro e semplice per accedere ai tuoi account da qualsiasi luogo.

Combinando la verifica biometrica con le chiavi crittografiche, le passkey di NordPass offrono un’alternativa più sicura e conveniente alle password vecchio stile. Facili da usare, maggiore sicurezza, univoche per servizio e senza il bisogno di memorizzare. Con questa soluzione gestisci password e passkey in modo intuitivo e protetto con una vera propria compatibilità multipiattaforma.

NordPass: password e passkey su tutti i dispositivi

Grazie a NordPass attivo hai accesso a password e passkey su tutti i tuoi dispositivi attraverso la portabilità istantanea dei dati. Salva i tuoi dati con un clic per ricordare le tue informazioni riservate. In questo modo puoi gestirle ovunque da un unico luogo sicuro. Che si tratti di password, passkey, carte di credito e informazioni personali non fa differenza. Hai tutto a portata di tap o di clic.

Grazie a questa soluzione inserisci automaticamente password, dati di carte di credito e molto altro in un attimo, senza doverli digitare tu manualmente. Se fai tanti acquisti online, prenoti un viaggio o vuoi accedere al tuo social network, questo sistema sarà sicuramente di tuo gradimento e non potrai più farne a meno.

