Lido DAO supera Jito, Kaspa e InQubeta pronte a salire

InQubeta (QUBE) e Kaspa (KAS) sono due dei migliori altcoin da acquistare in questo momento, perché entrambe sono destinate a una crescita esponenziale nel 2024. I prezzi di KAS sono cresciuti del 28% negli ultimi 30 giorni, mentre InQubeta ha fatto guadagnare ai primi investitori il 175%.

Nel frattempo, gli utenti di Solana DeFi hanno recentemente ricevuto un’enorme quantità di Jito (JTO), la sua nuova soluzione per lo staking di liquidi. Gli utenti idonei hanno potuto richiedere 4.941 JTO, per un valore di 10.000 dollari. L’airdrop per il livello più alto di utenti, a cui solo dieci persone si sono qualificate, ha fruttato loro 210.000 $. Al momento dell’airdrop, la sua valutazione era superiore a quella di Lido, la più grande soluzione liquida della rete Ethereum (ETH). L’intero airdrop è stato valutato 2 miliardi di dollari.

Migliori altcoin da acquistare ora: InQubeta (QUBE) offre rendimenti esponenziali agli investitori

InQubeta ha il potenziale di essere uno dei migliori progetti DeFi nel settore delle criptovalute, in quanto mette in contatto le startup di intelligenza artificiale (AI) con gli investitori, utilizzando smart contract e token ERC20. Il progetto mira a fornire un accesso più semplice agli investimenti in AI, consentendo agli utenti di non dover soddisfare i requisiti irragionevoli per investire che sono comuni con i mezzi più tradizionali.

La prevendita di InQubeta ha generato finora 6,7 milioni di dollari di vendite di token, mentre gli investitori si affrettano per avere la possibilità di partecipare alla rivoluzione dell’IA.

Gli investimenti nel settore dell’IA sono aumentati notevolmente nell’ultimo decennio e attualmente sono stati investiti più di 120 miliardi di dollari in questa tecnologia. Si prevede che questo numero aumenterà esponenzialmente nei prossimi anni e supererà i 1.500 miliardi di dollari entro il 2030.

L’AI rimodellerà indubbiamente molti settori nel prossimo decennio e farà guadagnare a chi investirà in alcune delle aziende focalizzate sull’AI che stanno nascendo oggi profitti esponenziali.

Un protocollo di investimento decentralizzato

La blockchain di InQubeta, basata su Ethereum, le permette di ereditare molte delle funzionalità della rete Ethereum. Questo permette alle startup di AI di creare token non fungibili (NFT) che indicano opportunità di investimento. Questi token sono l’equivalente delle azioni dell’ecosistema e aumentano di valore all’aumentare delle quote sul mercato dei loro creatori.

Gli investitori possono conoscere le diverse imprese che raccolgono fondi sul mercato NFT e acquistare i token ERC20 con QUBE. I token nativi del progetto possono essere acquistati con valute fiat o criptovalute. Il prezzo attuale è di 0,01925 $, ma nei prossimi due anni i prezzi potrebbero salire fino a qualche dollaro, per cui gli investitori possono anche ottenere rendimenti sostanziali detenendo o puntando i token.

Gli NFT acquistati sul marketplace NFT di InQubeta possono essere rivenduti in qualsiasi momento, offrendo agli investitori molta liquidità. La crescita di questi token può essere monitorata nell’account utente di ciascun investitore.

Kaspa (KAS) fino al 1.564% nel 2023

Kaspa è stata sicuramente una delle migliori altcoin in cui investire quest’anno, facendo guadagnare agli investitori un rendimento di ben 15 volte. La sua blockchain offre elevate commissioni di transazione grazie al protocollo GHOSTDAG su cui si basa. Questo dà al progetto un vantaggio rispetto alle blockchain più vecchie, contribuendo alla sua crescita nel 2023.

Kaspa è emersa come una delle preferite dagli investitori e c’è una buona probabilità che possa offrire rendimenti simili nel 2024.

Solana (SOL) probabilmente attirerà più utenti grazie a Jito

Il potenziale di lanci consistenti, come quello recente di Jito, attirerà probabilmente più utenti nello spazio Solana DeFi. Il valore di JTO, che ha superato Lido, dimostra che Solana potrebbe un giorno superare Ethereum nella classifica delle criptovalute.

Inoltre, la soluzione liquida di Solana incoraggerà un maggior numero di possessori a mettere in staking i propri token, perché JTO permette di continuare a svolgere attività di DeFi anche durante la puntata. I prezzi di Jito sono aumentati del 76% nell’ultima settimana, mentre quelli di Solana sono cresciuti solo dell’11%.

Riepilogo

InQubeta e Jito sono due dei migliori altcoin da acquistare ora, grazie al loro potenziale di crescita. I prezzi di JTO hanno continuato a salire nonostante un notevole airdrop, mentre per QUBE si prevede una crescita fino a 100x al momento del lancio.

