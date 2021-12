LG sfida Apple: ecco il rivale del pannello Mini-LED

LG presenta il display “OLED EX“, il suo pannello più luminoso di sempre, volto a competere con la tecnologia Mini-LED della rivale Apple.

LG OLED EX: le caratteristiche

Il colosso sudcoreano ha presentato pochi giorni fa, una nuova generazione dei suoi pannelli chiamata “OLED EX“, in grado di aumentare la luminosità fino al 30% e quindi competere con la tecnologia Mini-LED di Apple. Il nuovo pannello è in grado di offrire anche una migliore precisione del colore ed è più sottile dei normali display OLED.

Come spiegato da LG, “OLED EX” sta per “Evolution and Experience” poiché la nuova tecnologia promette di risolvere alcuni dei limiti tradizionali degli OLED. La società afferma che il nuovo pannello è fino al 30% più luminoso “rispetto agli OLED convenzionali“, che in genere hanno livelli di luminosità compresi tra 500 e 600 nit.

Il nuovo prodotto utilizza composti di deuterio per far sì che i diodi emettitori di luce emettano una luce più forte. Un altro miglioramento ottenuto con l'OLED EX è una migliore precisione del colore con una minore distorsione. Oltre ai miglioramenti in termini di luminosità e colore, i pannelli EX sono anche circa il 30% più sottili rispetto ai tradizionali OLED.

Come notato da Engadget, ciò avviene quando la tecnologia Mini-LED emerge come alternativa all'OLED, poiché Mini-LED può raggiungere livelli di luminosità fino a 2.000 nit con un'elevata precisione del colore. Sebbene OLED EX sia ancora lontano dall'avere una luminosità super elevata come il Mini-LED, renderà sicuramente la suddetta tecnologia più attraente per coloro che preferiscono i neri perfetti sullo schermo.

LG non dice quando la nuova tecnologia OLED EX sarà disponibile sul mercato, ma possiamo aspettarci di vederla in commercio nel giro di pochissimi anni.

Al contrario, Apple sta introducendo i Mini-LED su alcuni dei suoi prodotti come iPad Pro e MacBook Pro, si dice anche che la società introdurrà l'OLED su alcuni modelli di iPad (classic) già a partire dal prossimo anno.