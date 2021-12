LG presenterà i nuovissimi display OLED trasparenti al CES 2022

LG Display ha annunciato oggi che presenterà le sue nuove soluzioni OLED trasparenti durante il CES 2022 a Las Vegas: OLED Shelf, Shopping Managing Showcase, Show Window e Smart Window.

Quattro display OLED trasparenti di LG in arrivo al CES 2022

Diamo allora uno sguardo alle proposte della multinazionale sudcoreana.

OLED Shelf combina due display trasparenti, uno sopra l'altro, e si fonde perfettamente con qualsiasi arredamento del soggiorno. Grazie al supporto dell'Always on Display potrà essere utilizzato per mostrare previsioni del tempo, dipinti di gallerie d'arte ed ovviamente programmi tv.

Il display LG Shopping Managing Showcase, montato all'interno di un espositore in legno, rende ancora più appagante l'esperienza di acquisto. Soluzione ideale per i grandi magazzini di lusso, consentendo la visualizzazione a schermo intero di contenuti accattivanti relativi ai prodotti, così da catturare al meglio l'attenzione dei consumatori.

Un altro esempio di come LG Display stia ridefinendo l'esperienza di acquisto è il suo Show Window, che consiste in quattro display OLED trasparenti da 55 pollici. Il dispositivo massimizza il potenziale pubblicitario delle vetrine offrendo un'esperienza di acquisto unica ma soprattutto informativa.

Infine, LG Display presenterà la sua Smart Window, progettata appositamente per gli uffici del futuro: l'apparecchio aiuterà i team di professionisti a massimizzare la loro produttività trasformandosi in un ampio schermo per videoconferenze e presentazioni (ma anche per piacevoli momenti di relax).