LG Gram 14 al prezzo più basso di sempre su Amazon: è un BEST BUY

LG Gram 14 è un notebook unico nel suo genere: si tratta di un portatile leggerissimo ma potente e dotato di un’autonomia elevata. Con la nuova offerta Amazon, in corso in questo momento, è ora possibile acquistare il notebook con un prezzo scontato di 999 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico per il modello, dotato di processore Core i5, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. Con 200 euro in più è possibile puntare sulla versione da 16 pollici.

LG Gram 14 al minimo storico è un best buy

Il notebook di LG è dotato di un display in 16:10 da 14 pollici, con risoluzione Full HD, e del processore Intel Core i5-1340P, garanzia di ottime prestazioni. Tra le specifiche c’è spazio anche per 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD oltre a una tastiera retroilluminata e con layout in italiano.

Da notare che il notebook è dotato di una batteria da 72 Wh e di una scocca in lega di magnesio e Nano Carbon, con una struttura solida ma anche leggera. Il peso è di appena 999 grammi. Il sistema operativo è Windows 11. Da segnalare anche una dotazione completa di porte, tra cui c’è spazio anche per una Thunderbolt4.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare LG Gram 14 al prezzo scontato di 999 euro. Si tratta del minimo storico per il notebook, ora disponibile all’acquisto con condizioni davvero molto vantaggiose. Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

