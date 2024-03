L'EPICA tastiera wireless Logitech MX Keys S è ora al MINIMO STORICO

Se vuoi acquistare una tastiera wireless che non ha rivali per aumentare la produttività del tuo lavoro al computer e fare anche meno fatica, non perdere questa occasione. In questo momento Amazon sta scontando la splendida Logitech MX Keys S al 32% e quindi la puoi mettere nel tuo carrello a soli 87,40 euro, invece che 129 euro.

Un prezzaccio dunque da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo. Tieni presente però che si tratta di un offerta a tempo limitato quindi devi fare in fretta. Inoltre questa promozione ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 17,48 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Logitech MX Keys S a prezzo da non credere su Amazon

Sul fatto che questa sia una delle migliori tastiere wireless in commercio penso che non ci sia nulla da dire. I suoi tasti leggermente concavi che si adattano alla forma dei polpastrelli, precisi e silenziosi, sono una delle cose che la rendono la regina indiscussa.

Grazie inoltre alla sua retroilluminazione intelligente, s’illumina quando avvicini le mani e aumenta o diminuisce l’illuminazione in base alla luce circostante. Questa è la versione full-size dotata di tastierino numerico e si collega a 3 dispositivi contemporaneamente. Inoltre ha una batteria che dura fino a 10 giorni e si ricarica con il cavetto.

Non perdere tempo perché a questa cifra andrà a ruba. Dunque vai adesso su Amazon e acquista la tua Logitech MX Keys S al a soli 87,40 euro, invece che 129 euro. Se completi l’ordine subito la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.