Lenovo Yoga Slim 7 ProX: il laptop ideale per i creator scontato di 400€

Siete alla ricerca di un notebook di altissima qualità per il vostro svago, il lavoro, lo studio e tanto altro ancora? Su Amazon potreste approfittare della pazzesca promozione riguardante il laptop Lenovo Yoga Slim 7 ProX il cui prezzo di listino di 1.599 euro scende fino a quota 1.199 euro. Il risparmio di 400 euro è qualcosa di mai visto prima e vi permette di portarvi a casa un PC di altissima qualità a un prezzo davvero competitivo.

Lenovo Yoga Slim 7 ProX: altissima qualità in dimensioni super compatte

Ciò che spicca maggiormente è il meraviglioso display da 14.5″ 3K con risoluzione 3072×1920 e pannello IPS da 400nits e 120Hz, che permette di farvi osservare immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione. Il cuore pulsante è il processore AMD Ryzen 5 6600HS Creator Edition (6C / 12T, 3.3 / 4.5GHz, 3MB L2 / 16MB L3) che garantisce potenti prestazioni e consumi ridotti.

Non mancano poi uno storage da 512 GB SSD per avere tutto lo spazio necessario e ben 16GB Soldered LPDDR5-6400 di RAM. La scheda grafica, invece, è la potentissima NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6. Con soli 1,58 kg di peso, questo PC leggero è realizzato per la portabilità e può essere trasportato facilmente, per creare contenuti ovunque vi troviate. Inoltre, il design all’avanguardia semplifica le sessioni creative prolungate. Insomma, si tratta di un notebook di altissimo livello che solo per oggi potreste portarvelo a casa all’incredibile prezzo di 1.199 euro invece di 1.599 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

