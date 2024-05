MSI Modern 14 in offerta: un ottimo notebook da meno di 500€

L’MSI Modern 14 è un notebook versatile ed efficiente, progettato per migliorare la produttività quotidiana con un tocco di eleganza. Attualmente in offerta su Amazon a soli 499€, rispetto al prezzo originale di 699€, questo laptop rappresenta un’opportunità di acquisto molto interessante.

Il Modern 14 si distingue per il suo design sottile e leggero, pesando solo 1,4 kg. Questo lo rende estremamente portatile e ideale per chi è sempre in movimento. Lo chassis elegante e compatto è pensato per offrire non solo prestazioni, ma anche un’estetica raffinata.

Equipaggiato con un processore Intel Core i5-1235U di 12a generazione e grafica Intel Iris Xe, il MSI Modern 14 garantisce buone prestazioni sia per il multitasking che per l’intrattenimento. La combinazione di 8GB di RAM DDR4 a 3200MHz e un SSD PCIe da 512GB assicura una velocità di esecuzione rapida e spazio sufficiente per archiviare documenti, applicazioni e media​.

Il notebook è dotato di un display Full HD da 14 pollici con una frequenza di aggiornamento di 60Hz, che offre immagini chiare e dettagliate. Il touchpad ampio e la funzione lay-flat a 180° con Flip-n-Share facilitano la collaborazione e la condivisione dello schermo. La connettività è completa, con porte USB-A, USB-C, Micro SD e HDMI, permettendo di collegare vari dispositivi contemporaneamente​.

L’MSI Modern 14 è una scelta eccellente per chi cerca un laptop elegante, leggero e potente a un prezzo competitivo. Rimane ancora poco tempo: acquistalo subito in offerta a meno di 500€.