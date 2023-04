Lenovo Tab M9 è un vero affare su Amazon

Se quello che fa per voi è un tablet semplice, senza troppi fronzoli e soprattutto economico, allora non dovreste farvi scappare la promozione di Amazon riservata all’ottimo Lenovo Tab M9. Il suo prezzo scende a 149 euro, una cifra molto vicina al suo minimo storico. Non manca anche la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis.

Lenovo Tab M9: il perfetto tablet di fascia medio-bassa

Il tablet in questione presenta un ottimo display da 9″ HD (1340×800) IPS con 400nits di luminosità: il giusto compromesso per uno schermo che restituisce ottime immagini per garantirvi una visione brillante di filmati e foto. Il cuore pulsante sotto la scocca è il processore MediaTek Helio G80 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz) che offre un funzionamento rapido senza ostacoli per un uso base.

A fare da contorno all’hardware ci sono 3 GB di RAM LPDDR4x e 32 GB di memoria di archiviazione espandibili fino ad 128 GB tramite microSD per avere tutto lo spazio necessario dove archiviare le immagini, i video e le applicazioni senza rallentamenti. Infine, per quanto riguarda la connettività, spiccano il Wi-Fi 5 e il Bluetooth per garantirvi una connessione veloce ed efficiente in ogni occasione.

Il Lenovo Tab M9 è, quindi, un perfetto dispositivo per tutti coloro che hanno bisogno di un tablet semplice senza spendere troppi soldi in funzionalità che magari non useranno mai. Ideale per vedere serie tv, film o compiere le operazioni base ve lo portate a casa a soli 149 euro. Un prezzo molto interessante perché vicino al suo minimo storico. Con Amazon Prime, infine, lo potrete avere in pochi giorni con spese di spedizione gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.