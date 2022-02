Lenovo: sta arrivando un Ultrabook super veloce

I punteggi di Geekbench trapelati per il prossimo Ultrabook di Lenovo, con un Intel Core i7 di 12a generazione sotto il cofano, sono emersi in rete in queste ore. Ecco cosa sappiamo.

Cosa sappiamo del nuovo ultrabook di Lenovo?

Intel ha annunciato i suoi processori per dispositivi mobili Alder Lake di 12a generazione a gennaio durante il CES 2022 e quest'anno è sicura di competere con AMD nel mercato dei chip per laptop con la sua serie H da 45 W per i laptop da gioco, con la serie P da 28 W per quelli premium e ultrabook leggeri e con la serie U da 15 W per l'utente che ha bisogno di energia per trascorrere un'intera giornata con una singola carica.

Al momento, stiamo vedendo i processori della serie H sul mercato solo in dispositivi come il Lenovo Legion 5i e el Legion 5i Pro 2022 oltre all'Asus Tianxuan 3 disponibile in Cina. Tuttavia, un nuovo benchmark in Geekbench 5 indica che la compagnia cinese sta attualmente testando i processori Intel Core Mobile di 12a generazione Alder Lake sul suo prossimo ultrabook premium sottile e leggero.

Il potale suggerisce che il modello del dispositivo Lenovo ha il nome in codice “LENOVO 4810RD0100” e sfoggia un processore Intel Core i7-1280P Alder Lake sotto il cofano. Dotato di 32 GB di RAM LPDDR5 a 2593 MHz, il device ha ottenuto un punteggio di 1784 nei test single-core e 9790 nei test multi-core. Questi risultati sono sorprendenti, poiché questo processore mobile Alder Lake 28W Core i7 serie P di 12a generazione è riuscito a superare i punteggi del core i9-11980HK dell'anno scorso trovato nei laptop da gioco.

Per quanto riguarda i dettagli del chip Intel Core i7-1280P, questo ha un totale di 14 core e 20 thread. 6 di questi core sono P-core (Performance Core) per carichi di lavoro pesanti e 8 E-core (Efficiency Core) per compiti più leggeri. Ogni P-core ha un clock di base di 1,8 GHz e una frequenza turbo di 4,8 GHz, mentre ogni E-core ha un clock di base di 1,3 GHz e una frequenza turbo di 3,6 GHz. Il processore ha anche 24 MB di cache L3, 96 EU di Intel Iris XE Graphics. Funziona con 28 W di potenza di base e raggiunge un massimo di 64 W con turbo.