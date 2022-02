Intel creerà una nuova fabbrica di chip in Ohio

Intel riceverà fino a 2 miliardi di dollari di incentivi dallo stato dell'Ohio per la realizzazione di una nuova fabbrica di chip. Scopriamo le ultime novità in merito.

Intel: grandi aiuti dall'Ohio per la sua nuova fabbrica

Lo stato americano dell'Ohio sta cercando di offrire grandi incentivi a Intel per il suo nuovo progetto, la costruzione di una fabbrica di chip. Il governo statale offrirà incentivi per 2 miliardi di dollari per portare i piani di produzione dell'azienda da 20 miliardi di dollari.

Secondo un rapporto di Cleveland, il gigante americano della produzione di chip riceverà 2 miliardi di dollari in sovvenzioni, spese per infrastrutture e crediti d'imposta. Questi vantaggi sono stati promessi la scorsa settimana dal Direttore del Dipartimento per lo sviluppo dell'Ohio, Lydia Mihalik. In altre parole, questo accordo sarebbe il più grande pacchetto di incentivi economici nella storia del paese. Inoltre, la suddetta somma non include lo sviluppo economico dello Stato senza scopo di lucro e altri milioni in denaro del governo locale.

Secondo Mihalik, questi costosi incentivi valgono il loro prezzo, poiché Intel ha pianificato di creare due fabbriche di produzione di chip per computer che potrebbero potenzialmente creare migliaia di posti di lavoro. Aumenterebbe persino il prodotto statale lordo dell'Ohio di circa 2,8 miliardi di dollari all'anno. Il direttore ha inoltre aggiunto che il Team Blue sta forse cercando di investire fino a 100 miliardi di dollari nelle sue operazioni nel paese.

Mihalik ha affermato che “Quando guardi ciò che stiamo dando a Intel e lo confronti con ciò che riceviamo in cambio, alcuni potrebbero chiedersi se ne valga la pena. E la risposta è sì”.

Dei 2 miliardi di dollari americani, 1,3 saranno tramite incentivi in ​​denaro diretto. Ciò include una sovvenzione di “onshoring” di 600 milioni di dollari. D'altra parte, lo stato ha anche accettato di fornire 691 milioni di dollari per migliorare le infrastrutture, di cui 300 milioni per un nuovo impianto di bonifica delle acque, 290 milioni per lavori stradali.