Lenovo Legion Y90: potenza bruta per gli amanti del gaming

Solitamente, dopo il Capodanno cinese, arrivano tantissimi nuovi prodotti di fascia media e di punta. In Cina ci sarà una pletora di prodotti next-gen che giungeranno sugli scaffali. In particolare, gli smartphone da gioco, che saranno rilasciati da Xiaomi, ZTE e Lenovo, saranno i protagonisti della scena. Oggi però, vogliamo parlarvi del nuovo Lenovo Legion Y90, il cui rilascio l'azienda ha già iniziato a stuzzicare attivamente.

Lenovo Legion Y90: le specifiche tecniche sono online

Il produttore ha pubblicato in rete un breve video sullo smartphone, mostrandone il design. Il device avrà prevedibilmente un look aggressivo e brutale, elemento iconico dei gaming phone. Posteriormente saranno visibili i fori di ventilazione per la dissipazione del calore.

Secondo gli addetti ai lavori, il Legion Y90 avrà uno schermo Samsung E-4 AMOLED da 6,92 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una frequenza di risposta al tocco di 720 Hz, una piattaforma Snapdragon 8 Gen 1, fino a 18 GB di RAM e un'unità flash fino a 512 GB. La compagnia ha promesso la funzione di espansione virtuale della RAM di 4 GB.

Il terminale avrà grilletti retrattili, un motore a vibrazione lineare, una porta USB di tipo C e una batteria da 5500 mAh con ricarica rapida da 68 W. Ci sarà anche un ottimo sistema di raffreddamento, che consentirà di rimuovere efficacemente il calore.

Il Lenovo Legion Y90 sarà il primo smartphone con SoC Snapdragon 8 Gen1 senza notch o fori per la selfiecam. Vale la pena notare che, per ottenere le massime prestazioni del chipset, il telefono utilizzerà un sistema di raffreddamento raffreddato ad aria. bi i lati.

Per chi non lo sapesse, il gaming da mobile sta guadagnando popolarità da diversi anni. Tuttavia, solo pochi OEM hanno realizzato prodotti interessanti per questa nicchia. Tra questi, possiamo citare Black Shark (Xiaomi), ROG (ASUS), Red Magic (ZTE, Nubia) e Razer.

Sfortunatamente, la serie Legion Phone Duel non ha avuto un grande successo in passato ma l'azienda ha dichiarato di non volersi arrendere. Spera che l'arrivo del Legion Y90 segni una “una nuova alba” per il futuro della compagnia.