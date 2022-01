Legion Y90: sta arrivando il nuovo gaming phone di Lenovo

Lenovo ha spoilerato l'arrivo di due dispositivi di gioco portatili basati su Android negli ultimi giorni. Questi prodotti, uno smartphone e un tablet, verranno lanciati con il marchio Legion proprietario. Sappiamo che si chiameranno Legion Y90 e Y700. Adesso, grazie ad una nuova indiscrezione, possiamo vedere il telefono in carne e ossa in alcuni scatti dal vivo.

Lenovo Legion Y90: sarà davvero così?

Poche ore fa, l'account Weibo ufficiale di Lenovo Legion ha rilasciato un video teaser che mostrava il design del prossimo smartphone da gioco Y90. La clip conferma che il gaming phone avrà un design simile a quello del Legion Phone Duel 2 con un retro in vetro curvo e una cornice in metallo.

Come si può osservare, la doppia fotocamera posteriore del dispositivo sarà posizionata al centro. La parte centrale del telefono includerà anche uno sfiato per il processore (delle ventole), una luce RGB a forma di Y, un flash LED e il marchio del brand “Legion”.

Sulla parte anteriore, a differenza degli smartphone convenzionali, il telefono sarà privo di una tacca o di un foro. Invece, avrà una cornice lungo i bordi e una fotocamera selfie. Anche se il display sarà piatto, avrà gli angoli stondati.

Quindi, ci saranno altre due prese d'aria con un pulsante di accensione in mezzo sul frame laterale destro e un microfono secondario posto in alto. I teaser precedenti hanno rivelato le due porte USB di tipo C (una a sinistra e un'altra in basso), il bilanciere del volume a sinistra e uno slot per schede SIM, nonché un foro per microfono principale nella parte inferiore.

Secondo i rapporti precedenti, lo smartphone da gioco Lenovo Y90 sfoggerà un display Samsung E4 AMOLED abilitato HDR da 6,92 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144Hz, una frequenza di campionamento del tocco di 720Hz e una modalità anti-luce blu bassa certificata. Sarà alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 888 coadiuvato da RAM LPDDR5, storage UFS 3.1 e presenterà la tecnologia Double Engine Air Cooling.

Lenovo deve ancora annunciare ufficialmente la data di lancio per i due device destinati al gaming da mobile. Restate connessi.