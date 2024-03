Lenovo Legion 5 Pro, super offerta su Amazon: risparmi 300€

Il Lenovo Legion 5 Pro è in offerta su Amazon a soli 1.199,00€, con un risparmio di ben 300€ in meno rispetto al suo recente prezzo di 1.499,00€. Questo portatile non solo promette di elevare l’esperienza di gioco a livelli straordinari, ma si propone anche come compagno ideale per le esigenze professionali, grazie a caratteristiche tecniche al top della categoria.

Al cuore di questa macchina da guerra troviamo l’AMD Ryzen 7 6800H, un processore ottimizzato per garantire prestazioni di alto livello senza compromettere l’efficienza energetica. Con 8 core e 16 thread che possono raggiungere una velocità turbo massima di 4.7GHz, il Legion 5 Pro è in grado di gestire anche i compiti più gravosi, dal gaming ad alta intensità grafica all’editing video, con una fluidità invidiabile.

Il display da 16 pollici 2.5K (2560×1600) IP5 è un vero e proprio capolavoro visivo. Con una luminosità di 500 nits, un refresh rate di 165Hz e la tecnologia IPS, offre immagini di una nitidezza e fluidità sbalorditive, garantendo un’esperienza visiva immersiva sia che tu stia giocando, guardando un film o lavorando su progetti grafici.

La memoria è un altro punto di forza di questo dispositivo. Con 16GB di RAM DDR5-4800, il Legion 5 Pro assicura prestazioni rapide e reattive in qualsiasi scenario d’uso. L’SSD da 1TB, inoltre, offre ampio spazio per archiviare giochi, software e file di lavoro, con la garanzia di tempi di caricamento ridotti al minimo.

Non si può parlare del Legion 5 Pro senza menzionare la sua potente scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060, che dispone di 6GB di memoria GDDR6. Questa GPU non solo supporta le ultime tecnologie di ray tracing e DLSS per rendere ogni dettaglio grafico più realistico e immersivo, ma con un boost clock di 1702MHz e un TGP di 140W, promette di catapultarti nel cuore dell’azione senza compromessi.

La tastiera retroilluminata completa l’equipaggiamento del Legion 5 Pro, offrendo non solo un tocco estetico di classe, ma anche una funzionalità pratica per le sessioni notturne di gioco o lavoro.

Il Lenovo Legion 5 Pro è l’investimento ideale per chi cerca un laptop gaming che non faccia compromessi in termini di prestazioni, design e versatilità. Con l’attuale offerta Amazon, diventa un’opportunità imperdibile…