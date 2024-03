Lenovo Legion 5 Pro in offerta su Amazon: risparmi subito 200€

L’offerta per il Lenovo Legion 5 Pro a 1.299,00€, con uno sconto del 13% sul prezzo più basso recente di 1.499,00€, è una vera e propria manna dal cielo per gli appassionati di gaming e per chiunque cerchi un laptop ad alte prestazioni. Questo portatile da gaming non solo si distingue per il suo design accattivante in Storm Grey, ma anche per le sue caratteristiche tecniche di spicco che promettono un’esperienza utente senza precedenti.

Il display da 16″ WQXGA offre una risoluzione di 2560×1600, garantendo immagini dettagliate e vivide che prendono vita su uno schermo IPS con una luminosità di 500nits e un refresh rate di 165Hz. Questo assicura un’esperienza visiva eccezionale, ideale per immergersi completamente nei mondi virtuali dei videogiochi o per godersi contenuti multimediali ad alta definizione.

Il cuore pulsante di questo laptop è l’AMD Ryzen 7 6800H, un processore ad alte prestazioni con 8 core e 16 thread che raggiunge una velocità turbo di 4.7GHz. Questo processore non solo garantisce prestazioni di livello superiore, ma offre anche un’eccellente efficienza energetica, permettendo di ottenere il massimo dalla batteria senza compromettere le prestazioni.

Lo spazio di archiviazione SSD da 1TB è un altro punto di forza, offrendo ampio spazio per documenti, giochi e applicazioni, con tempi di accesso rapidissimi che eliminano le attese durante il caricamento dei file o l’avvio dei programi. La RAM DDR5 da 16GB (2x8GB) a 4800MHz assicura che il sistema operativo Windows 11 e tutte le applicazioni girino senza intoppi, garantendo un’esperienza di gioco fluida e reattiva.

La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB di memoria GDDR6 rappresenta la ciliegina sulla torta per questo laptop, offrendo prestazioni grafiche straordinarie per i titoli di gioco più recenti. Con un boost clock di 1702MHz e un TGP di 140W, la RTX 3060 è capace di gestire anche i giochi più esigenti con dettagli elevati, assicurando un’esperienza di gioco immersiva.

Il Lenovo Legion 5 Pro a 1.299,00€ è l’ideale per i gamer e i professionisti creativi che cercano un laptop potente, efficiente e con specifiche tecniche di alto livello. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!