Il Lenovo Legion Phone 2 Pro, noto anche come Legion Phone Duel 2, ha fallito miseramente in un test di durata eseguito dal famoso Zack di JerryRigEverything. Ora, l’azienda ha annunciato su Weibo che darà fino a due anni di garanzia per il dispositivo.

Lenovo Legion 2 Pro: due anni di garanzia offerti dall’azienda

In un post Weibo, la divisione mobile Lenovo Legion ha annunciato il suddetto aggiornamento della garanzia per Lenovo Legion Phone 2 Pro in Cina. Come da post, il device riceverà una garanzia ufficiale di due anni dalla società stessa.

I dirigenti del brand infatti condiviso una pagina del prodotto riguardante l’estensione della garanzia dove gli utenti possono verificare i termini e le condizioni della garanzia. Lenovo afferma che le modifiche a questo, se presenti, verranno aggiornate nell’elenco del sito Web.

Parlando dell’estensione della garanzia, l’azienda terrà conto della data di acquisto del dispositivo, ovvero dal giorno della generazione della bolletta relativa al suo acquisto.

Lenovo ha annunciato l’8 aprile il Legion Phone Duel 2 noto anche come Legion Phone 2 Pro. Il dispositivo, quindi, è stato messo in vendita in diversi mercati internazionali a partire dal giorno successivo. Mentre il lancio globale (per Europa, Asia Pacifico) è previsto per maggio, le prestazioni del dispositivo nel test di durabilità hanno suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti di Internet.

Sebbene la garanzia non giustifichi / compensi la qualità di costruzione scadente, il dispositivo è rivolto a un pubblico diverso con un design unico.

Ed è bene osservare che Lenovo ha riconosciuto il problema e ha fornito qualcosa per supportare gli utenti. Recentemente, abbiamo anche visto OnePlus dare fino a 2 anni di garanzia per la serie OnePlus 9 in Cina.

A parte i problemi di qualità costruttiva, il telefono ha un design unico e specifiche di punta. È dotato di un display Samsung E4 AMOLED a 144 Hz da 6,92 pollici, chipset Snapdragon 888, fino a 18 GB di RAM, 512 GB di memoria UFS 3.1, doppia fotocamera con obiettivo principale OmniVision 64MP f / 1.9, batteria da 5.500 mAh con un massimo di 90 W di ricarica tramite due Porte USB-C.

