Lenovo Legion Dual Phone 2 si piega in due con una leggera pressione durante un test di piegatura: bene, ma non benissimo, come si suol dire.

Lenovo Legion 2 Pro: non è molto resistente

Il colosso della tecnologia cinese ha lanciato giovedì scorso il nuovo dispositivo gaming Legion Dual Phone 2 (o Legion 2 Pro) come erede dell’ottimo modello visto lo scorso anno.

Il terminale è destinato ai gamers e ciò si riflette anche nel design che fa sembrare il telefono una futuristica console di gioco portatile. Ma quanto è resistente il dispositivo? Spoiler: poco.

Bene, JerryRigEverything ci ha fornito una risposta, grazie a Lenovo che gli ha inviato un’unità per i soliti test che l’uomo è solito fare: prove anti-graffio, bruciatura e piegatura.

Il dispositivo è stato in grado di resistere al test antigraffio che rivela la presenza di un vetro solido sopra il display e una struttura in metallo. Inoltre, il telefono non ha funzionato male durante il test di combustione poiché lo schermo ha iniziato a cambiare colore dopo ben 33 secondi sotto la fiamma, ma non si è ripreso completamente una volta terminato il tutto.

Tuttavia, il test di piegatura è il punto dove le cose sono andate a male per il telefono da gioco di punta di Lenovo. È bastata una leggera pressione applicata da Zack Nelson perché il telefono si spezzasse in due proprio accanto al display secondario. Come affermato in precedenza, il terminale utilizza una struttura in metallo e ci saremmo aspettati che fosse più solido, ma non è stato così. Forse il motivo è dovuto al design a doppia batteria che il gadget utilizza.

Il telefono è effettivamente scattato lungo la linea di banda dell’antenna che è fatta di plastica. La stessa cosa è successa quando il revisore ha esercitato pressione sull’altro lato del display secondario. Il prodotto lungo la linea della banda dell’antenna. Forse Lenovo dovrà rafforzare quell’area, ma secondo quanto riferito il telefono è già in vendita in Cina.

Sebbene sia improbabile che qualcuno vada a piegare il proprio dispositivo nel vero senso della parola, si suppone che il dispositivo abbia una struttura molto più studiata in grado di sopportare tale stress. Se un utente si siede accidentalmente su di esso mentre è nella tasca posteriore, il telefono si può rompere in un modo simile.

Nel complesso, il Legion Dual Phone 2 è un buon telefono in termini di specifiche e anche in termini di design. Non possiamo dire la stessa cosa sulla sua resistenza, ma ci aspettiamo che la compagnia faccia qualcosa al riguardo. Vi terremo aggiornata su questo problema se dovesse presentarsi un nuovo sviluppo.

Lenovo

Smartphone