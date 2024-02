Lenovo IdeaPad Slim 3 in offerta: potente, versatile e leggerissimo

L’offerta esclusiva di Amazon per il Lenovo IdeaPad Slim 3 è un’opportunità imperdibile per chi cerca un notebook potente e versatile a un ottimo prezzo. Attualmente in offerta con uno sconto del 8%, questo notebook è disponibile a soli 699,00€ anziché 759,17€.

Dotato di un design sottile e leggero, l’IdeaPad Slim 3 è progettato per essere portatile e resistente. Con un peso di soli 1,62 kg e uno spessore di 17,9 mm, è perfetto per lavorare, studiare o giocare ovunque tu vada. La sua resistenza di grado militare garantisce durabilità anche nelle condizioni più estreme.

Il notebook offre un’esperienza multimediale completa grazie al suo schermo da 15,6 pollici Full HD con cornici sottili che consentono un rapporto schermo-corpo fino all’88%. Inoltre, il Dolby Audio fornisce un audio cristallino attraverso gli altoparlanti frontali, offrendo un’esperienza sonora coinvolgente. Insomma, come avrai capito, stiamo parlando di un laptop versatilissimo che dà il meglio anche sotto il profilo dell’intrattenimento.

Grazie alla tecnologia RapidCharge, la batteria più capiente consente di non fermarsi mai, offrendo fino a due ore di autonomia con soli 15 minuti di ricarica. Inoltre, il notebook è dotato di un lettore di impronte digitali integrato con il pulsante di accensione e di una webcam con otturatore per la protezione della privacy.

Per quanto riguarda le connessioni, l’IdeaPad Slim 3 offre una vasta gamma di opzioni, tra cui 2 porte USB 3.2 Gen 1, una porta USB-C 3.2 Gen 1 che supporta trasferimento dati, Power Delivery e DisplayPort 1.2, e una porta HDMI.

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è un notebook versatile e potente, ideale per chi cerca prestazioni affidabili in un design elegante e portatile. Con la sua combinazione di prestazioni elevate, durata della batteria eccezionale e funzionalità avanzate, è la scelta perfetta per qualsiasi esigenza informatica. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito in forte sconto!