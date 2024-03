Lenovo IdeaPad Gaming 3 in offerta: il prezzo crolla da 1799 a 949 euro

Il Lenovo IdeaPad Gaming 3 è una scelta eccezionale per gli appassionati di gaming alla ricerca di un laptop che offra prestazioni elevate senza svuotare il portafoglio. Attualmente disponibile a 949,00€, con un notevole risparmio rispetto al prezzo di listino di 1799€, questo laptop combina componenti di alta qualità e design innovativo per fornire un’esperienza di gioco e lavorativa senza compromessi.

Il display da 16″ WUXGA IPS, con una luminosità di 350 nits e un refresh rate di 165Hz, garantisce una visione ottimale delle scene di gioco, con colori vividi e dettagli nitidi da ogni angolazione. La risoluzione di 1920×1200 offre un’immersione completa nei giochi AAA e in altre attività multimediali, migliorando notevolmente l’esperienza visiva rispetto ai tradizionali pannelli FHD.

Sotto il cofano, il potente processore Intel Core i7-12650H assicura prestazioni eccezionali, gestendo senza difficoltà anche i giochi e le applicazioni più esigenti. La durata media della batteria di 7 ore offre la libertà di giocare e lavorare per periodi prolungati senza dover cercare una presa di corrente, rendendo questo laptop ideale per l’uso in movimento.

Con 512 GB di SSD, l’IdeaPad Gaming 3 offre ampio spazio di archiviazione per giochi, documenti e file multimediali, assicurando al contempo tempi di caricamento rapidi e una reattività del sistema elevata. La configurazione della RAM da 16GB (2x8GB SO-DIMM DDR4-3200) garantisce una gestione fluida del multitasking e prestazioni elevate in gioco, senza rallentamenti o lag.

La presenza della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6 ti permetterà di riprodurre senza problemi la stragrande maggioranza dei videogiochi tripla A più recenti.

Il Lenovo IdeaPad Gaming 3 è una scelta imbattibile per chi desidera un laptop da gaming potente e versatile a un prezzo accessibile. Non farti scappare questa offerta e acquistalo ora risparmiando!