Surface Pro 9: il prezzo cala ancora, c'è un nuovo MINIMO STORICO su Amazon

Il Surface Pro 9 è protagonista di una nuova offerta Amazon: il tablet di Microsoft, infatti, raggiunge un nuovo minimo storico ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 869 euro, con un ulteriore ribasso rispetto al minimo precedente. L’offerta riguarda la versione con processore Intel Core i5 di 12° generazione, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Da notare che in offerta c’è anche la versione con i7, 16 GB di RAM e 256 GB di SSD che viene proposta al prezzo scontato di 1.34 euro (con possibilità di acquisto in 12 rate). Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto.

Surface Pro 9: il prezzo cala al minimo storico

Il Surface Pro 9 è un vero e proprio punto di riferimento del mercato: si tratta dell’unico dispositivo in grado di garantire sia un utilizzo da vero notebook, grazie alla possibilità di abbinamento alla tastiera cover, che da tablet. Il modello è dotato dei processori Intel Core di 12° generazione, con architettura ibrida, e di un display PixelSense touch da 13 pollici.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi, il Surface Pro 9 è ora disponibile al prezzo scontato di 869 euro, raggiungendo un nuovo prezzo minimo storico per la versione con processore Intel Core i5- 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. In offerta che anche la versione con Intel Core i7, 16 GB di RAM e 256 GB di SSD che viene proposta al prezzo scontato di 1.234 euro, con possibilità di pagamento in 12 rate mensili. Tutte le versioni sono disponibili in offerta qui di sott.