Samsung Galaxy Book 3 in offerta a 522€ su Amazon, è un BEST BUY (anche in 12 rate)

Il Samsung Galaxy Book 3 si conferma uno dei notebook più interessanti del momento: con la nuova offerta Amazon, infatti, il laptop è disponibile al prezzo scontato di 522 euro, con possibilità anche di pagare in 12 rate mensili, senza interessi. L’offerta riguarda la versione con processore Intel Core i5-1335U, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Da notare che in offerta c’è anche la versione con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD che viene proposta al prezzo scontato di 693 euro. Si tratta di un minimo storico per entrambe le versioni. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy Book 3: nuovo minimo su Amazon

Il Samsung Galaxy Book 3 è un ottimo notebook, con una scheda tecnica di alto livello e un prezzo contenuto. Tra le specifiche troviamo il processore Intel Core i5-1335U, con architettura ibrida, a cui si affiancano 8/16 GB di memoria RAM e 256/512 GB di SSD.

C’è poi un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Il notebook è dotato anche del sistema operativo Windows 11. Nonostante le dimensioni importanti, il Book 3 pesa appena 1,6 chilogrammi, risultando facile da utilizzare anche in mobilità.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Book 3 al prezzo scontato di 522 euro, puntando sulla versione 8/256 GB, acquistabile anche in 12 rate. Da notare anche la possibilità di completare l’acquisto della versione 16/512 GB che viene proposta a 693 euro. Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto.