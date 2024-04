Lenovo IdeaPad Flex 5 in offerta: oggi ad un ottimo prezzo

Sei indeciso se comprare un laptop o un tablet? Questo convertibile 2-in-1 della Lenovo unisce il meglio dei due mondi, grazie alla cerniera con rotazione a 360 gradi e ad uno splendido schermo touch da 14 pollici.

Oggi il Lenovo IdeaPad Flex 5 è in offerta su Amazon ad un prezzo davvero molto interessante. Lo paghi solamente 599€, con un risparmio di 100€ sul suo normale prezzo. Se lo desideri, al momento del checkout potrai scegliere di dividere la spesa in più rate mensili.

Andiamo subito a vedere le specifiche più importanti del Flex 5. Sotto al cofano di questo laptop 2-in-1 troviamo il potente processore AMD Ryzen 7 5700U, che in questa configurazione viene supportato da 8GB di RAM. Tutto ciò di cui hai bisogno per affrontare al meglio la maggior parte delle sfide: dalla produttività allo svago. Grazie all’SSD da 512GB, lo spazio d’archiviazione è piuttosto generoso e ti consente di salvare senza problemi un gran numero di applicazioni e file.

Come già anticipato, il fiore all’occhiello del laptop è il suo schermo da 14 pollici con cerniera a 360 gradi, che ti consente di trasformare il Lenovo IdeaPad Flex 5 in un vero e proprio tablet. Ottima anche l’autonomia, supportata da una ricarica rapida che garantisce ben due ore d’uso dopo appena 15 minuti. Completano questo breve quadro la webcam incorporata, perfetta per le video riunioni, e il lettore per le impronte digitali, che fornisce un ottimo metodo di sblocco del device alternativo.

Rimane ancora poco tempo per approfittare di questa offerta. Non farti scappare questa occasione e metti il Lenovo IdeaPad Flex 5 subito nel carrello per ottenere un risparmio di 100€.