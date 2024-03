Lenovo IdeaPad Flex 5, che prezzo! Oggi è tuo a meno di 570€

L’offerta attuale per il Lenovo IdeaPad Flex 5 rappresenta un’opportunità imperdibile per chi è alla ricerca di un notebook convertibile ad alte prestazioni. Con un ribasso del 12%, oggi è tuo a solamente 569,00€. Questo dispositivo, dal design elegante in colorazione Arctic Grey, offre una combinazione ottimale tra funzionalità e portabilità, pesando solamente 1.5 Kg e dotato di un display touch FHD da 14 pollici con rapporto di aspetto 16:10.

Il Lenovo IdeaPad Flex 5 si distingue per il suo display WUXGA di alta qualità, che grazie al pannello IPS e alla risoluzione di 1920×1200, assicura un’esperienza visiva eccezionale con una luminosità di 300 nits. Le immagini appaiono estremamente dettagliate e vivide, garantendo un’immersione totale da ogni angolazione.

Al cuore del notebook troviamo il potente processore AMD Ryzen 3 7330U, che con la sua architettura avanzata, offre prestazioni elevate per gestire senza sforzo ogni tipo di applicazione, supportato da una RAM di 8GB DDR4-3200 per una fluidità senza precedenti.

Inoltre, il dispositivo è equipaggiato con un SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe da 256GB, che fornisce ampio spazio per documenti e file, con velocità di lettura e scrittura superiori che promettono un’esperienza d’uso senza attese o rallentamenti. La scheda grafica integrata AMD Radeon garantisce, infine, una resa visiva di alta qualità, perfetta per applicazioni graficamente esigenti.

Il Lenovo IdeaPad Flex 5 è una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo affidabile e potente. Con caratteristiche di spicco come il display touch FHD, il processore AMD Ryzen 3, storage SSD veloce e RAM generosa, questo notebook si adatta perfettamente sia al lavoro che allo studio, garantendo prestazioni e portabilità. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!