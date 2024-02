Lenovo IdeaPad 3 con i5-12450h e 16 GB di RAM in offerta: è OTTIMO (anche in 12 rate)

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è il notebook da comprare oggi. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il modello di Lenovo con un prezzo scontato di 649 euro e con possibilità di pagare in 12 rate mensili, senza interessi, con carta di debito, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Il notebook di Lenovo è dotato del processore Intel Core i5-12450H e di 16 GB di memoria RAM. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Lenovo IdeaPad Slim 3: a questo prezzo è da prendere subito

Il modello di Lenovo in offerta oggi è dotato dell’ottimo processore Intel Core i5-12450H in grado di garantire prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo. Da segnalare anche la presenza di 16 GB di memoria RAM oltre che di 512 GB di SSD.

Il notebook presenta anche un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Il sistema operativo è Windows 11. La tastiera è full size e con layout italiano oltre che con retroilluminazione.

Si tratta di una configurazione ottimale che può rappresentare la scelta ideale per tutti gli utenti alla ricerca di tanta potenza ma anche di un notebook efficiente e leggero (il peso è di circa 1,6 chilogrammi).

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Lenovo IdeaPad Slim 3 al prezzo scontato di 649 euro e con possibilità anche di pagare in 12 rate mensili. Per sfruttare la promozione è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto. Da notare che il modello è venduto e spedito da Amazon.