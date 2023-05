Lenovo IdeaPad 3 Chromebook a soli 279€? Affarone di Amazon!

Siete in piena sessione di studio o siete sommersi di lavoro e avete intensione di acquistare un nuovo laptop economico che vi permetta di compiere efficacemente le attività più basilari e rapide? Allora siete giunti nel posto giusto perché vi stiamo per parlare di un’interessante promozione che riguarda il Lenovo IdeaPad 3 Chrome proposto oggi con un forte sconto su Amazon. Non presenta un hardware esagerato, ma consente di svolgere rapidamente ogni attività base per la produttività, la didattica, la navigazione e l’intrattenimento. Il suo prezzo? 279 euro invece di 349 euro grazie allo sconto del 20%. Non manca la possibilità di pagarlo in comode rate grazie a Cofidis.

Lenovo IdeaPad 3 con OS Chrome: caratteristiche principali

A livello di specifiche tecniche sono presenti un display da 15.6 pollici FullHD da 220 nits, il processore Intel Celeron N4500 affiancato dalla GPU Intel UHD Graphics, 4GB di RAM LPDDR4x-2933, un’unità SSD da 64 GB, moduli WiFi 6 e Bluetooth, webcam con microfono, altoparlanti, uscita HDMI, porte USB e lettore di schede SD. Il sistema operativo è Chrome OS, uno dei migliori in termini di funzionalità, velocità e aggiornamenti costanti.

Presente anche il Kensington Nano Security Slot, una soluzione innovativa per la sicurezza fisica dei dispositivi ultrasottili. Insomma stiamo parlando di un laptop economico di tutto rispetto che permette di compiere comodamente tutte le operazioni base e non solo. Solo per oggi è possibile acquistarlo al prezzo di soli 279 euro invece di 349 euro come da listino. Senza dubbio stiamo parlando di una delle offerte più interessanti di oggi che non potete farvi scappare assolutamente.

