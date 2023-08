Lenovo IdeaPad 3: 250€ di SCONTO per il notebook definitivo

Grazie al Sottocosto di Unieuro oggi acquisti il Lenovo IdeaPad 3 risparmiando 250 euro dal prezzo consigliato. Niente male vero? Ma devi essere veloce perché è l’ultimo giorno disponibile per questo risparmio esagerato. Perciò mettilo subito in carrello a soli 399 euro, invece di 649,90 euro. Assicurati questo notebook definitivo dove potenza e portabilità vanno a braccetto.

L’offerta in questione la trovi solo su Unieuro che ti regala la consegna gratuita, direttamente a casa tua, oppure il ritiro gratuito presso il negozio più vicino a te. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi anche decidere di pagare in 3 rate tasso zero da soli 133 euro al mese. La prima rata al momento dell’ordine mentre le ultime due lo stesso giorno dei due mesi successivi.

Lenovo IdeaPad 3: mobilità e prestazioni solo per te

Grazie all’ampio display da 15,6 pollici il Notebook Lenovo IdeaPad 3 è l’ideale per chi cerca tanta mobilità, ma senza rinunciare alla comodità di un grande schermo. Le sue linee sottili e compatte lo rendono particolarmente comodo da portare sempre con sé. Dotato del processore AMD Ryzen 5 gode del giusto equilibrio tra prestazioni e funzionalità smart per migliorare la tua produttività sia che si tratti di lavoro che di studio.

Con 8GB di RAM e 512GB di ROM è perfetto per installare e far girare tutte le app che vuoi. Grazie all’otturatore fisico per la webcam hai anche tantissima privacy in più assicurata. Acquista il tuo IdeaPad 3 a soli 399 euro, invece di 649,90 euro. Scegliendo PayPal o Klarna come metodo di pagamento puoi dividere l’importo in 3 rate a tasso zero. Cosa stai aspettando? Hai solo poche ore per approfittare di questa offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.